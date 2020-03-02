В Биробиджане отремонтируют подъезды домов, где живут ветераны войны

ТАСС, 2 марта. Управляющие компании в Биробиджане отремонтируют подъезды многоэтажек, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны, сообщила городская администрации в понедельник.

2020 год в стране президентом РФ Владимиром Путиным объявлен Годом памяти и славы.

"В прошлом году у нас был такой положительный опыт, и очень хочется продолжить эту практику. Это то, что мы можем и должны сделать для них сегодня. Отрадно, что руководители управляющих компаний идею поддержали и обещали реализовать", - приводятся в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.

Работы завершат к 9 мая. Как уточнили ТАСС в городской администрации, отремонтировать планируется порядка 20 подъездов. В прошлом году был отремонтирован один такой подъезд.

"Большинство домов, где проживают ветераны, находятся в ведении ООО "Рембытстройсервис", и основная нагрузка, конечно же, ляжет на них. В свою очередь мэрия города не останется в стороне. Посмотрим, как мы можем помочь в реализации этого проекта", - приводятся в сообщении слова Головатого.

Ранее правительство Еврейской автономной области сообщало, что жильем в регионе обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, жилищные условия улучшили 272 ветерана. Гражданам выдавали субсидии на покупку жилья и на строительство жилого дома.

Ветераны войны в области получают ежемесячные выплаты на санаторно-курортное лечение, на лекарства и проезд, для них частично компенсируют оплату за жилье и коммунальные услуги, за доставку топлива. В этом году глава ЕАО Ростислав Гольдштейн подписал закон, предусматривающий меры социальной поддержки детей войны в регионе. Удостоверения "Дети войны" получат почти 7,5 тыс. человек. Это позволит льготникам получить официальный статус и социальную поддержку - внеочередное предоставление медицинской помощи и ежегодную денежную выплату.