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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км

МЧС сообщил о о возможном пеплопаде

ТАСС, 2 марта. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря, прогнозируется выпадение пепла над поселком Козыревск, где проживают более тысячи человек, сообщается в понедельник на сайте МЧС региона.

"На вулкане Ключевском 2 марта 2020 года ученые зафиксировали парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Его высота составила около шести километров. <…> На его пути находится поселок Козыревск, поэтому не исключается возможность выпадения там незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

Для Ключевского установлен один из наиболее высоких - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий в Евразии, его высота - 4750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, в 47 км расположены поселки Ключи и Козыревск.

Теги
РоссияКамчатский край
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