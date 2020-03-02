Число стран, где выявлен коронавирус, достигло 65

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны, оба пациента госпитализированы. Таким образом, количество стран, где выявлена коронавирусная инфекция, составило 65.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Накануне первые случаи заражения были зафиксированы в Чехии и Доминиканской Республике.

Число жертв нового коронавируса в Китае, откуда инфекция стала распространяться по другим государствам, возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели, сообщил в понедельник Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

В Республике Корея, которая стала крупнейшим очагом инфекции за пределами КНР, число случаев заражения увеличилось за сутки на 476, достигнув 4212, 22 человека умерли, проинформировал Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Внеочередные каникулы в связи с угрозой распространения нового коронавируса начались в понедельник в большинстве японских школ. Из 47 префектур страны лишь одна, где не выявлено ни одного случая заражения, отказалась прекращать занятия в школах. К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай инфицирования, 12 человек скончались. Основная часть заразившихся - 705 человек - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess. Состояние семи россиян, доставленных с этого судна в Приморье, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

Власти Италии, являющейся основным очагом коронавируса в Европе (более 1,5 тыс. заразившихся, 34 умерших), продлили срок действия мер по борьбе с распространением инфекции. По решению правительства 10 городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, будут оставаться в полной изоляции до 15 марта. До 8 марта на всей территории Ломбардии, Венето, а также Эмилии-Романьи закрыты школы, отменены все массовые мероприятия, включая спортивные.

Первые две смерти от коронавирусной инфекции зарегистрированы в США, в обоих случах речь идет о штате Вашингтон. Согласно оценкам газеты The New York Times, всего в США находятся более 80 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечились или выздоравливают.

Мужчина с подозрением на коронавирус помещен в инфекционную больницу №1 в Москве, окончательный диагноз пока не установлен, сообщил в воскресенье департамент здравоохранения столицы.