Число стран, где выявлен коронавирус, достигло 65

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны, оба пациента госпитализированы. Таким образом, количество стран, где выявлена коронавирусная инфекция, составило 65.
Накануне первые случаи заражения были зафиксированы в Чехии и Доминиканской Республике.
Число жертв нового коронавируса в Китае, откуда инфекция стала распространяться по другим государствам, возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели, сообщил в понедельник Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.
В Республике Корея, которая стала крупнейшим очагом инфекции за пределами КНР, число случаев заражения увеличилось за сутки на 476, достигнув 4212, 22 человека умерли, проинформировал Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Внеочередные каникулы в связи с угрозой распространения нового коронавируса начались в понедельник в большинстве японских школ. Из 47 префектур страны лишь одна, где не выявлено ни одного случая заражения, отказалась прекращать занятия в школах. К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай инфицирования, 12 человек скончались. Основная часть заразившихся - 705 человек - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess. Состояние семи россиян, доставленных с этого судна в Приморье, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.
Власти Италии, являющейся основным очагом коронавируса в Европе (более 1,5 тыс. заразившихся, 34 умерших), продлили срок действия мер по борьбе с распространением инфекции. По решению правительства 10 городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, будут оставаться в полной изоляции до 15 марта. До 8 марта на всей территории Ломбардии, Венето, а также Эмилии-Романьи закрыты школы, отменены все массовые мероприятия, включая спортивные.
Первые две смерти от коронавирусной инфекции зарегистрированы в США, в обоих случах речь идет о штате Вашингтон. Согласно оценкам газеты The New York Times, всего в США находятся более 80 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечились или выздоравливают.
Мужчина с подозрением на коронавирус помещен в инфекционную больницу №1 в Москве, окончательный диагноз пока не установлен, сообщил в воскресенье департамент здравоохранения столицы.