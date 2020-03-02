Мишустин: призовой фонд конкурса благоустройства малых городов будет удвоен

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Призовой фонд конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений решено увеличить вдвое. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Мы подвели итоги всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений <...>, на призовой фонд победителям было выделено 5 млрд рублей, и такая поддержка дала очень хорошие результаты", - сказал Мишустин. Он отметил, что представители многих населенных пунктов сделали интересные и достойные проекты. "Поэтому мы решили продолжить этот конкурс и удвоить сумму призового фонда", - сообщил премьер. Он выразил надежду, что данный конкурс станет еще одной возможностью улучшить качество жизни граждан.

Как отметил премьер, если мегаполисы сами способны справиться с обновлением парков, скверов и набережных, то у небольших городов не всегда есть возможность сделать это самостоятельно и им необходима дополнительная помощь, в том числе из федерального бюджета. "Люди часто жалуются на отсутствие инфраструктуры в малых городах: нет ни благоустроенных мест, ни игровых площадок, ни парков, где можно погулять с детьми, поэтому невозможно остановить отток населения, не решая проблемы этих городов", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что в этих городах "должны быть не только рабочие места" - они должны стать удобными для жителей.

По словам главы кабмина, при обсуждении проектов благоустройства "очень важно слышать людей", так как именно они должны определять, каким образом будет меняться их город.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 регионов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.