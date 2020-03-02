НКО Приамурья получат 5 млн рублей на социальные проекты из Фонда президентских грантов

ТАСС, 2 марта. Некоммерческие организации (НКО) Амурской области выиграли в общей сложности более 5 млн рублей на социально значимые проекты в первом конкурсе Фонда президентских грантов в 2020 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"На первый конкурс Фонда президентских грантов 2020 года были поданы 39 проектов амурчан. Суммы грантов, которые получат некоммерческие организации региона для воплощения своих идей в жизнь, варьируются от 280 до 930 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Общая сумма грантов на девять проектов-победителей составила чуть больше 5 млн рублей.

Самую крупную сумму получит проект, приуроченный к 75-летию Победы, "Встретимся на Амуре...". На его реализацию выиграли 930 тыс. рублей из необходимых 2 млн. В ходе него более 1700 анкет жителей области - участников Второй мировой войны и Великой Отечественной войны - будут внесены на электронный носитель всероссийской акции "Дорога памяти" участниками проекта. Кроме этого, будет создан аудиоальманах "Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945" совместно с актерами театральной студии "Этюд" городского дома культуры Благовещенска будет поставлен спектакль "Нина", по пьесе благовещенского драматурга Екатерины Набока.

Еще один дорогостоящий проект предполагает создание сквера "Чайка" в Благовещенске, где будут проходить культурно-массовые мероприятия: поэтические вечера, музыкальные концерты, летний кинотеатр, театральные постановки. Его стоимость - более 1 млн рублей, 917 тыс. из которых - средства Фонда президентских грантов. Проект на выигранные средства орган общественной самодеятельности "Даль" построит сцену установит сценическое оборудование.

Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов жителей Амурской области. Среди них реабилитация онкобольных, вовлечение так называемых трудных подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. В общей сложности в 2019 году некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 млн рублей.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было представлено более 62 тыс. проектов НКО.