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Эстония готова восстановить погранконтроль из-за мигрантов и коронавируса

По словам главы МВД республики, из-за угрозы безопасности страна откажется принимать новых прибывших в ЕС сирийских беженцев

ТАЛЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Эстония готова при необходимости восстановить полный пограничный контроль на внешних границах республики в связи с распространением коронавируса нового типа, а также в связи с новым потоком беженцев из Сирии. Об этом заявил в понедельник глава МВД этой балтийской республики Март Хельме.

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"При необходимости мы готовы ввести на наших пограничных пунктах и на внешних границах полный контроль документов и организовать высылку или изоляцию нежелательных или опасных для государства людей", - приводит его слова агентство Би-эн-эс.

По словам Хельме, источниками угрозы здоровью и безопасности людей являются новая волна миграции беженцев из Сирии и продолжающееся распространение коронавируса нового типа. "Европе в дополнение к ограничениям в связи с коронавирусом пора готовиться к новому миграционному кризису", - заявил Хельме.

"[Агентство ЕС по контролю границ] "Фронтекс" как коллективный орган погранохраны Европейского Союза должен оказать Греции и Болгарии в сложившейся ситуации как можно скорее максимальную помощь, чтобы избежать неконтролируемого вторжения новой волны миграции в Европу, - добавил министр. - При необходимости Эстония готова направить дополнительные силы на внешние границы Европы, чтобы таким образом проявить свою солидарность".

Хельме отметил, что Эстония откажется принимать у себя новых прибывших в ЕС мигрантов.

Ситуация с беженцами

28 февраля агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных переходов было дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. По данным агентства, такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь на 28 февраля 33 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

По последним данным, которые привел в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, границу страны с ЕС пересекли более 100 тыс.

Теги
ЭстонияСирияРаспространение коронавируса нового типаСирийско-турецкий конфликт
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