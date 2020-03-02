Радио "Маяк" запустило трансляции архивных сводок Совинформбюро к 75-летию Победы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Маяк" запустила специальный проект "Хроника Победы", где транслирует сводки Советского информационного бюро (Совинформбюро) о последних месяцах Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе станции.

"Радиостанция "Маяк" представляет специальный эфирный и интернет-проект "Хроника Победы". Последние дни Великой Отечественной войны представлены в нем через сводки Советского информационного бюро, служившие источником сведений о происходящем на фронтах для советской и зарубежной прессы", - сказали в пресс-службе.

Каждый день до 9 мая можно услышать голос диктора Юрия Левитана, рассказывающего "о событиях текущих суток". За продвижением Красной армии в победном 1945-м - от западных рубежей СССР до Берлина - можно следить, включив "Маяк" или обратившись к голосовому помощнику "Алиса".

"Основная цель - рассказать слушателям о заключительном этапе войны. Это уникальные исторические материалы из первых уст в прямом смысле, которых не изменить и не переписать. В эфире радиостанции "Маяк" сводки звучат ежедневно с 10:55 до 11:00, через "Алису" их можно слушать в любое время: просто нужно сказать голосовому помощнику "День Победы", и сервис сразу выдаст вам сводку событий этого дня 1945 года", - цитирует пресс-служба Рустама Вахидова, первого заместителя директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК "Радио России".

Всего было собрано 75 аудиозаписей, они оцифрованы и интегрированы в эфирную сетку "Маяка" и в голосовой помощник "Алиса" через платформу "Яндекс. Диалоги". Каждая из сводок длится пять минут.