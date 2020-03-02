СМИ: третий случай заражения коронавирусом обнаружен в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Медики подтвердили в понедельник третий случай заражения коронавирусом в Бельгии. Об этом сообщил телеканал RTBF .

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Бельгии. Заражение выявлено у бельгийской туристки, вернувшейся из Милана с симптомами простудного заболевания. Лабораторные анализы подтвердили заражение коронавирусом нового типа. Женщина находится в карантине", - сообщил телеканал. Второй случай коронавируса в королевстве был выявлен в воскресенье у жителя Антверпена, вернувшегося из Франции.

СМИ отмечают, что риски дальнейшего распространения болезни в Бельгии остаются высокими, поскольку только что завершилась традиционная неделя карнавалов и школьных каникул, во время которой многие бельгийцы посещают массовые мероприятия в своей стране, а также ездят за рубеж, в частности во Францию, Испанию и Италию.

Первый случай коронавируса в Бельгии был зафиксирован 4 февраля у гражданина этой страны из числа девяти эвакуированных из китайского Уханя. Он был госпитализирован, все остальные помещены в карантин. Две недели спустя он был выписан из больницы, за время госпитализации симптомов болезни не было выявлено.