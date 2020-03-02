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Вдова Стива Джобса решила оставить детей без наследства

По словам Пауэлл Джобс, ситуация, когда небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, "является неправильной и несправедливой"
Лорен Пауэлл Джобс REUTERS/Stephen Lam
Описание
Лорен Пауэлл Джобс
© REUTERS/Stephen Lam

ТАСС, 2 марта. Вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять своим детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

"Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, - подчеркнула Пауэлл Джобс. - Стив не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне", - указала она.

По ее словам, ситуация, при которой небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, "является неправильной и несправедливой". "Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть", - указала Джобс.

У вдовы Джобса, умершего от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года в возрасте 56 лет, осталось трое детей. The New York Times оценивает ее состояние в $27,5 млрд. В 2004 году Пауэлл Джобс основала благотворительную организацию Emerson Collective ("Эмерсон коллектив"), которая занимается проектами, направленными, в том числе, на сокращение социального неравенства.

Созданная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет около $1,4 трлн.

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