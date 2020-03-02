Дума Ставропольского края предложила запретить все некурительные табачные изделия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дума Ставропольского края в понедельник внесла в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи всех видов некурительных табачных изделий. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В пояснительных материалах авторы указывают на то, что действующими нормами запрещена оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом).

"В настоящее время, кроме насваев и снюсов, существуют и иные виды некурительных табачных изделий, свободно приобретаемых, не запрещенных к продаже и представляющих не меньшую опасность для здоровья человека, в том числе для здоровья несовершеннолетних, не осознающих в полной мере весь вред, причиняемый их организму в результате потребления данной продукции", - отмечают парламентарии Ставропольского края. В связи с этим они предлагают "устранить пробел в правовом регулировании" и ввести запрет "оптовой и розничной торговли не только насваем и табаком сосательным (снюсом), но и иными видами некурительных табачных изделий". Отдельно предлагается прописать, что не допускается потребление несовершеннолетними не только табака, но и "некурительных табачных изделий", как следует из текста законопроекта.

Разработчики подчеркивают, что употребление таких изделий приводит к заболеваниям "верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний".