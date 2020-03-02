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Распространение коронавируса нового типа
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Сектор туризма в ЕС потерял €1 млрд в январе из-за коронавируса

Европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников, уточнил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Туристическая отрасль в странах Евросоюза терпит убытки из-за распространения в мире коронавируса, особенно в Китае, откуда приезжало большинство путешественников. Как сообщил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, только в январе потери составили €1 млрд.

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"С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников, это означает потери €1 млрд в месяц, - заявил еврокомиссар в эфире телеканала BFM. - Я хочу напомнить, что китайские туристы в больших количествах приезжали в Европу, однако вот уже два месяца этого не происходит".

Бретон рассказал, что власти Италии выделили более €3 млрд на поддержку северных регионов страны, наиболее пострадавших от эпидемии и последовавших за ней ограничительных мер, в частности малых и средних предприятий. По его словам, из-за распространения коронавируса экономика Италии и ФРГ может войти в рецессию, однако он не привел конкретные цифры, заявив, что пока говорить об этом еще рано. "Точкой отсчета станет конец марта, когда компании начинают подводить итоги первого триместра", - пояснил еврокомиссар.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

В новость были внесены изменения (11:23 мск) — добавлена информация в третьем абзаце.

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