Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Берлине

Заболевший - житель центрального района Митте - находится в стабильном состоянии в клинике "Шарите". "Был определен круг из 10 человек в Берлине и Северном Рейне - Вестфалии, с которыми он контактировал. Их поместили под домашний карантин", - говорится в сообщении.

Число заразившихся новым коронавирусом в Германии приблизилось к 130. Случаи инфицирования зафиксированы в 10 федеральных землях из 16. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в опубликованном 1 марта интервью в газете Bild am Sonntag не исключил, что власти могут прибегнуть к изоляции целых городов или районов. Однако, по его словам, "этот вариант будет последним средством" решения проблемы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.