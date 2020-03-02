Эксперты считают, что новый университет на Чукотке не должен готовить много специалистов

АНАДЫРЬ, 2 марта, /ТАСС/. Новый университет на Чукотке, о возможности создания которого ранее заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, должен готовить "штучных" специалистов и неотрывно от образовательного процесса заниматься научными изысканиями, считают опрошенные ТАСС эксперты образовательной отрасли. В свою очередь потенциальные работодатели готовы поддерживать обучение специалистов, и давать им работу, однако, по их мнению, региону нужен не только университет, следует также развивать колледжи.

Ранее замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что министерство поддерживает инициативу создания на Чукотке университета, который будет работать на основе дистанционных технологий и заниматься местными исследованиями. Сейчас на Чукотке, где проживают около 50 тыс. человек, работает только филиал якутского Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Еще один вуз, по мнению научного сообщества региона, необходим, но он должен стать учебным заведением нового типа.

"Штучные" кадры

Эксперты считают, что университет нового типа должен быть ориентирован на подготовку "штучных" кадров - малонаселенной Чукотке требуется не так много специалистов. "Вопросы развития Чукотки в большинстве своем не должны решаться в крупных научных центрах, это задача местных кадров, которые нужно здесь же и готовить. В новом университете не нужно учить 20 студентов по одной специальности, пусть их будет меньше, но это будут высококлассные специалисты на выходе, которые хорошо понимают специфику такого непростого региона", - сказала ТАСС директор филиала Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Надежда Бурянина.

Заместитель губернатора Чукотского автономного округа Андрей Боленков отмечает целесообразность идеи создания нового университета, учитывая необходимость региона быстро подстраиваться под меняющиеся потребности. "Собственный университет - это местные кадры, которые готовятся к местным условиям и остаются здесь же. У нас, действительно, есть в этом вопросе сложности, мы стараемся закрыть потребности региона специалистами с материка, но ротация приезжих сотрудников очень велика, около 60% приглашенных специалистов уезжают с Чукотки в течение трех лет. Классический университет в наших условиях может оказаться неэффективным", - сказал ТАСС Боленков.

Бурянина добавила, что университет должен быть международным, интерес к изучению Чукотки проявляют и зарубежные ученые. При этом в новом университете не стоит разделять образовательную и научную деятельность, считает Бурянина, для Арктики это должны быть два интегрированных, одновременных процесса.

Что касается преподавательского состава, который мог бы работать в новом вузе, то, по мнению эксперта, в этом вопросе проблем не возникнет, по ее опыту, у профессорско-преподавательского состава России заинтересованность в работе на Чукотке достаточно высока.

Поддержка колледжей

В свою очередь предприятия, работающие в регионе, отмечают, что ситуация с кадрами тяжелая, они готовы участвовать в обучении специалистов. Так, "Чукотэнерго", крупнейший в регионе производитель электроэнергии, ежегодно организовывает практику для обучающихся в филиале Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, однако руководство предприятия считает, что в государственной поддержке нуждаются в большей степени учреждения среднего профессионального образования.

"Существует острая нужда в рабочих специальностях. Поэтому я считаю, что стоит развивать Чукотский многопрофильный колледж, где готовят специалистов по программам среднего профессионального образования", - сказал ТАСС генеральный директор "Чукотэнерго" Андрей Телегин.

При этом в отделе кадров ГУП "Чукоткоммунхоз", одной из ведущих организаций коммунального хозяйства Чукотки, рассказали ТАСС, что, несмотря на все предпринимаемые правительством округа меры по привлечению в регион квалифицированных кадров с высшим образованием, их потребность в регионе стабильно высока.

"Сотрудники так называемых рабочих специальностей, безусловно, необходимы, но округ испытывает нехватку инженеров в различных областях. Если их будут готовить на местах, то есть большая вероятность, что эти ребята в итоге придут работать к нам, а мы в молодых специалистах очень нуждаемся", - сказал собеседник агентства.

Нехватка рабочих

По данным специалистов отдела мониторинга рынка труда, охраны труда, содействия занятости населения и трудовой миграции регионального департамента социальной политики, уровень безработицы в регионе составляет 2,2%, это один из самых низких показателей в стране. При этом количество заявленных работодателями вакансий в округе в два раза превышает число безработных граждан.

Наибольшую потребность в специалистах испытывают отрасли здравоохранения, сельского хозяйства, производства, передачи и распределения электроэнергии, государственного управления и ЖКХ. Около 60% заявленных вакансий предназначены для рабочих специальностей.

"Традиционно высок спрос на специалистов в сфере здравоохранения: средний медицинский персонал, врачи различной специализации. Не хватает оленеводов, зоотехников, ветеринарных врачей, трактористов, водителей вездехода, машинистов бульдозеров. Остро требуются нашим предприятиям электромонтеры, машинисты различных специальностей, электросварщики. Есть трудности с обеспеченностью округа полицейскими, водителями в УМВД. Регион также нуждается в специалистах в сфере информационных технологий", - сказали ТАСС в отделе департамента.

Сейчас в округе действует несколько государственных программ, направленных на обеспечение региона специалистами в соответствии с потребностью экономики. Востребованные сотрудники могут получить стимулирующие выплаты и другую поддержку.

Например, для повышения престижа профессии оленевода в 2018 году работникам оленеводческих хозяйств повысили зарплаты на 30%. С 2020 года увеличен и объем федеральной поддержки программы "Арктический доктор", которая является аналогом "Земского доктора". Она направлена на привлечение медицинских кадров в села и города арктической зоны, когда с врачами и фельдшерами заключаются контракты на пять лет.