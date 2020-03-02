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Распространение коронавируса нового типа

У израильской военнослужащей обнаружен коронавирус

В армейской пресс-службе отметили, что это десятый случай заражения в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа выявлен у военнослужащей Армии обороны Израиля, это десятый случай заражения в Израиле. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Пациент номер 10 - военнослужащая, проходившая службу в Ор-Иегуде, у нее диагностирован коронавирус этой ночью. У нее легкие симптомы. Она эвакуирована для лечения в изолированный бокс госпиталя "Тель ха-Шомер". Ведется поиск тех, с кем она могла контактировать" , - говорится в заявлении военных.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в ночь на понедельник, что коронавирус был диагностирован еще у трех израильтян. "Это - пациенты 8, 9 и 10", - говорится в заявлении ведомства. Двое из них вернулись из Италии 27 февраля, отметили в министерстве. Остальные заболевшие - это трое израильтян, вернувшихся из Италии от 10 дней до недели назад и супруга одного из них, двое граждан страны, у которых был обнаружен вирус после возвращения с круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), находившегося на карантине у берегов Японии, и еще один, у которого вирус был обнаружен сначала на борту корабля, а затем - уже повторно - в Израиле после возвращения из японского госпиталя, где он проходил лечение.

Минздрав еврейского государства 27 февраля предписал гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней в изоляции на дому. Это распоряжение к тому моменту действовало уже более недели в отношении израильтян, прилетающих из Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапура и Гонконга, и месяц - для тех, кто возвращается на родину из материкового Китая. Обязательную двухнедельную изоляцию, по данным израильского Минздрава, проходят в настоящий момент более 5,6 тыс. человек.

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ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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