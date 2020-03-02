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Дело летчика Ярошенко

Супруга Ярошенко рассказала, что летчику начали оказывать медпомощь

Россиянин испытывает проблемы с ногой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Отбывающему наказание в США российскому летчику Константину Ярошенко, испытывающему проблемы с ногой, начали оказывать медицинскую помощь в тюрьме, сообщила в понедельник ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

Российская дипломатическая миссия в США сообщала, что Ярошенко, который испытывает проблемы со здоровьем, отказали в предоставлении медпомощи. Россиянин пожаловался дипломатам на проблемы с ногой, которую он не чувствует, а также высказал предположение, что у него мог произойти микроинсульт. Российское посольство направило в Госдепартамент США ноту, потребовав незамедлительного предоставления медпомощи Ярошенко.

"Ему [Константину Ярошенко] начали оказывать помощь. Костя очень благодарен нашим дипломатам, которые вмешались в эту ситуацию. <...> Он подхватил какой-то вирус, нога начала покрываться язвами. Сейчас антибиотики дают, обрабатывают ногу", - сказала супруга летчика.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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СШАРоссияДело летчика Ярошенко
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