У пассажира рейса Тегеран - Москва - Пекин подтвердили коронавирус

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Пекина подтвердил диагноз заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, у пассажира рейса Москва - Пекин, прибывшего в китайскую столицу в субботу утром. Как сообщило в понедельник посольство РФ в КНР, гражданин следовал из Ирана в Китай с пересадкой в Шереметьево, его гражданство не называется.

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"По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании "Аэрофлот", подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве уточнили, что все пассажиры, следовавшие одним рейсом с заразившимся коронавирусом, "были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу (название не уточняется - прим. ТАСС) для прохождения медицинского осмотра". Подчеркивается, что "ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено".

Как сообщает посольство со ссылкой на власти города, "лица, сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, останутся изолированными в упомянутой гостинице, где пройдут обязательный 14-дневный карантин, среди них двое граждан России". Оставшиеся пассажиры, говорится в сообщении, смогут покинуть гостиницу в течение сегодняшнего дня.

Как сообщило 29 февраля посольство РФ в Китае, администрация международного аэропорта Шоуду китайской столицы выявила пассажира с подозрением на коронавирус. Он прибыл в КНР 29 февраля из Москвы. Помимо 20 пассажиров на борту самолета находились еще 15 российских граждан - члены экипажа. По данным посольства на субботу, симптомов заболевания у них не выявлено.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.