В Сочи начался круизный сезон единственного черноморского лайнера "Князь Владимир"

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Самый продолжительный круизный сезон единственного лайнера в Черном море "Князь Владимир" стартовал в Сочи. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ООО "Черноморские круизы".

"Впервые навигация судна "Князь Владимир" начинается 1 марта и завершится только в конце октября 2020 года. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море", - сообщили в пресс-службе. Всего за круизный сезон будет сделано 35 рейсов.

В период с 2017 по 2019 года "Князь Владимир" ходил только в теплое время года, сказали в пресс-службе. В 2020 году было принято решение открыть навигацию 1 марта. "Ранняя весна - это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны", - говорится в сообщении.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В 2020 году в круиз будет впервые включен абхазский порт Сухум.