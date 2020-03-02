20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи начался круизный сезон единственного черноморского лайнера "Князь Владимир"

Ранняя весна - время максимального комфорта для экскурсий, утверждают владельцы корабля

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Самый продолжительный круизный сезон единственного лайнера в Черном море "Князь Владимир" стартовал в Сочи. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ООО "Черноморские круизы".

"Впервые навигация судна "Князь Владимир" начинается 1 марта и завершится только в конце октября 2020 года. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море", - сообщили в пресс-службе. Всего за круизный сезон будет сделано 35 рейсов.

В период с 2017 по 2019 года "Князь Владимир" ходил только в теплое время года, сказали в пресс-службе. В 2020 году было принято решение открыть навигацию 1 марта. "Ранняя весна - это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны", - говорится в сообщении.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В 2020 году в круиз будет впервые включен абхазский порт Сухум.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Минпросвещения: средняя стоимость обеда для младшеклассников составляет 60 рублей
Замминистра просвещения Андрей Николаев уточнил, что в эту стоимость не включены услуги персонала школьных столовых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС