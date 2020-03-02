Минтруд: более 900 тыс. семей воспользовались средствами материнского капитала в 2019 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Средствами материнского капитала в 2019 году распорядились 936,8 тыс. семей, что на 17% больше, чем планировалось. Об этом сообщил в понедельник замминистра труда Алексей Вовченко на круглом столе в ОНФ по итогам реализации нацпроекта "Демография" в 2019 году.

"Мы прогнозировали, что в 2019 году 800 тысяч семей воспользуются средствами материнского капитала. Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тыс. семей. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми", - сказал Вовченко. По его словам, этот показатель выше прогнозного на 17%.

Замминистра отметил, что меры поддержки, предусмотренные национальным проектом "Демография", помогают "предотвратить откладывание решения о рождении ребенка на более поздний срок".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Расширение программы материнского капитала

Вовченко также напомнил, что в 2020 году размер материнского капитала будет увеличен, а выплаты россияне смогут получить уже после рождения первого ребенка.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, - они получат 466617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

Кроме того, в новом законе сокращаются сроки выдачи сертификата с 15 до 5 дней, причем, за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Также сократится срок перечисления средств материнского капитала - с 30 до 10 дней. Устанавливается также, что право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616617 рублей.