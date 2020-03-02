СМИ: первый случай заражения коронавирусом выявили на Сардинии

ТАСС, 2 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на итальянском острове Сардиния. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky TG24 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что заболевший мужчина был госпитализирован в больницу Кальяри. Как указали власти Сардинии, ожидается официальное подтверждение со стороны Высшего института здоровья.

Первые локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены и в других северных областях - Пьемонте и Эмилии-Романье. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях страны, включая столичную Лацио. Всего число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса должны быть еще подтверждены.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.