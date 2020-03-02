Власти Якутска предложили ввести налог на домашних животных

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила региональному парламенту обсудить введение налога или сбора с владельцев домашних животных.

Авксентьева привела в пример страны Европы, где к животным "относятся как к предметам роскоши, и имеется соответствующее налогообложение". Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных, чтобы снизить нагрузку на бюджет - сейчас отлов, стерилизация и вакцинация каждой бродячей собаки обходятся городскому бюджету в 14,5 тыс. рублей.

Глава города отметила, что вступивший в силу с 1 января федеральный закон обязывает местные власти отвечать за работу с бездомными животными, в то же время в документе не прописана ответственность владельцев собак за содержание и выгул домашних питомцев. "Здесь нам, конечно, необходимо продолжать работу", - подчеркнула Авксентьева.