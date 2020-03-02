Рособрнадзор планирует использовать нейросети для выявления нарушений на ЕГЭ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен использовать нейросети во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году для выявления нарушений, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 2020 году планируется применение технологии "машинного зрения" на онлайн-трансляции из нескольких регионов РФ. Реализация технологии предполагает, что система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их - формирует "подозрение на нарушение", такие "подозрения на нарушения" поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его), далее "подозрение на нарушение" - метка попадет на модерацию и проверку на месте", - сообщили в пресс-службе.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: с 20 марта по 13 апреля состоится досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. Сдавать экзамены будут около 797 тыс. человек.