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Распространение коронавируса нового типа

В Исландии подтверждены первые три случая заражения коронавирусом

Все трое инфицированных побывали на севере Италии

ТАСС, 2 марта. Заражение коронавирусом нового типа было подтверждено на выходных у троих пациентов в Исландии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на орган здравоохранения страны.

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По его данным, все трое инфицированных побывали на севере Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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ИсландияРаспространение коронавируса нового типа
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