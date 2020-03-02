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Топилин: материнский капитал будет назначаться автоматически с 15 апреля 2020 года

Минтруд готовит соответствующие постановления

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Материнский капитал семьям, в которых родился первый и второй ребенок, будет назначаться в так называемом проактивном режиме на основе базы ЗАГС с 15 апреля 2020 года. Поскольку закон подписан и распространяется на все семьи, в которых родились первые и вторые дети с 1 января, граждане могут обратиться за материнским капиталом до 15 апреля, заявил в понедельник глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"В той редакции, в которой закон вчера подписан, с 15 апреля мы должны как ПФР в проактивном режиме формировать право на материнский семейный капитал, то есть фактически это без заявления на основании данных государственной системы ЗАГС - такая подготовительная работа сейчас идет", - сказал он.

Топилин отметил, что в настоящее время Минтруд готовит соответствующие постановления. Он добавил, что необходимо также осуществлять информирование граждан.

"Но это не значит, что мы будем 15 апреля дожидаться: право на получение маткапитала наступило с 1 января, поэтому при их обращении до 15 апреля, когда заработает проактивный режим, конечно, мы уже будем действовать по законодательству, исходя из средств, которые у нас предусмотрены", - добавил он.

О законе

Первого марта президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.

В послании Федеральному собранию в январе 2020 года глава государства предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Согласно документу, срок выдачи сертификата сокращается с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств материнского капитала - с 30 до 10 дней. Устанавливается, что право на получение материнского капитала на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

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