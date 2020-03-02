Турпоток в Таиланд в этом году может сократиться на 6 млн из-за коронавируса

ТАСС, 2 марта. Туристический поток в Таиланд может снизиться на шесть миллионов в текущем году из-за опасений, связанных с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главу управления по туризму страны Ютхасака Супасорна.

По его словам, в королевстве по итогам года могут побывать лишь 33,8 млн путешественников, что станет самым низким показателем за последние четыре года.

Согласно предварительным оценкам, в феврале число туристов могло снизиться на 40%, при этом более серьезное сокращение ожидается в марте и апреле. В прошлом году Таиланд посетили 39,8 млн человек, новые прогнозы ведомства предполагают снижение общего турпотока за текущий год на 12%.

На данный момент общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 43, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 66 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.