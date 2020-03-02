В кабмине поддержали запрет на принудительную высадку безбилетников, не достигших 16 лет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете принудительной высадки из общественного транспорта безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, следующих без сопровождающих. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила законопроект, в соответствии с которым в том числе устанавливается запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, для последующего рассмотрения на заседании правительства РФ", - сказал он.

Жуков напомнил, что год назад данная тема обсуждалась на заседании общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги". "Договорились, что Минтранс совместно с нашими экспертами разработает такой федеральный закон. Потому что высадка детей среди дороги, особенно зимой, нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности", - указал парламентарий.