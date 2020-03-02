20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В кабмине поддержали запрет на принудительную высадку безбилетников, не достигших 16 лет

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что высадка детей среди дороги, особенно зимой, нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете принудительной высадки из общественного транспорта безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, следующих без сопровождающих. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила законопроект, в соответствии с которым в том числе устанавливается запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, для последующего рассмотрения на заседании правительства РФ", - сказал он.

Жуков напомнил, что год назад данная тема обсуждалась на заседании общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги". "Договорились, что Минтранс совместно с нашими экспертами разработает такой федеральный закон. Потому что высадка детей среди дороги, особенно зимой, нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности", - указал парламентарий.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Молния
ФАС не исключает открытия новых картельных дел из-за роста цен на медицинские маски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС