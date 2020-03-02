Первый случай заражения коронавирусом выявили в Риме после вспышки на севере Италии

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в итальянской столице после начала вспышки вызываемого им заболевания на севере Италии. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, инфицирован полицейский, который мог заразиться от своего приятеля из зоны риска.

В настоящий момент меры медицинского контроля применяются в отношении всего круга людей, с которыми контактировал заболевший. Полицейский на протяжении нескольких дней находился дома с признаками острого респираторного заболевания. Лицей в городе Помеция (20 км), где учится его сын, закрыли в понедельник из соображений предосторожности, указывает газета Il Messaggero. Учебное заведение посещают 1,2 тыс. учащихся.

Кроме того в национальный институт инфекционных заболеваний "Спалланцани" доставлена семья из города Фьюмичино (под Римом), членам которой - женщине, мужчине и их сыну - диагностировано заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа. Женщина недавно вернулась из зоны риска заражения на севере.

В областном совете Ломбардии сообщили, что все его члены проверяются на коронавирус, после того как инфекция была выявлена у советника по вопросам развития. Ранее коронавирус был обнаружен у помощницы губернатора Аттилио Фонтаты, который объявил, что отправляется в добровольный карантин. Он также прошел тест на коронавирус.

Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены и в других северных областях - Пьемонте и Эмилии-Романье. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях, включая столичную Лацио. Всего число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса должны быть еще подтверждены.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил на сроки от недели до двух недель (в зависимости от района страны) карантинные меры для недопущения распространения коронавируса.