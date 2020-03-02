Минпросвещения: средняя стоимость обеда для младшеклассников составляет 60 рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость горячего обеда для учеников начальных классов российских школ составляет примерно 60 рублей, сообщил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев.

"Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона. Насколько я помню, разброс там такой: от 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе, в Магаданской области 106 и так далее. В среднем по РФ получается примерно 60,5 рублей - стоимость одного горячего [обеда]", - сообщил Николаев.

Он уточнил, что в эту стоимость не включены услуги персонала школьных столовых.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".