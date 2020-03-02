В Якутии запустили систему вызова экстренных служб по единому номеру 112

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Система вызова экстренных служб по единому номеру 112 заработала на всей территории Якутии в понедельник. По номеру 112 каждый житель республики сможет вызвать скорую помощь, полицию, пожарных, газовую и коммунальную службы, а также "Антитеррор", сообщил журналистам председатель правительства региона Владимир Солодов.

"Система-112 запущена. По поручению президента Российской Федерации она реализуется по всей стране и исходит из принципов того, что помощь, которая оказывается гражданам, не должна зависеть от ведомственной специализации, от взаимодействия между специализированными структурами. Она должна отвечать максимально быстро и оперативно на любые потребности гражданина, который попал в сложную ситуацию", - сказал Солодов.

Он отметил, что сейчас обсуждается дальнейшее развитие системы. "Автоматизированная система геопозиции уже запущена. Возможно задействование искусственного интеллекта для автоматической маршрутизации, увеличение функционала, в том числе психологической помощи", - добавил Солодов.

Звонки на единый номер 112 доступны круглосуточно. Также есть возможность отправлять смс и звонить с мобильных телефонов при отрицательном балансе и без сим-карты.

Как сообщили в пресс-службе Мининноваций Якутии, центр обработки вызовов создан при республиканском центре инфокоммуникационных технологий. В службе работают 25 операторов, которые прошли специальное обучение и психологическую подготовку.