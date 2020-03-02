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Распространение коронавируса нового типа

Количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло до семи

Министр здравоохранения королевства Мэгги Де Блок заявила, что все инфицированные помещены в карантин, угрозы их жизни нет

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии достигло семи. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения королевства Мэгги Де Блок.

"За минувшие выходные в Бельгии подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом", - отметила она. По ее словам, все инфицированные помещены в карантин, угрозы их жизни нет. До этого в королевстве был подтвержден только один случай заболевания - у одного из 9 эвакуированных из Уханя бельгийцев, который перенес заражение без проявления симптомов болезни и в середине февраля был выписан из больницы.

СМИ отмечают, что риски дальнейшего распространения болезни в Бельгии остаются высокими, поскольку только что завершилась традиционная неделя карнавалов и школьных каникул, во время которой многие бельгийцы посещают массовые мероприятия в своей стране, а также ездят за рубеж, в частности во Францию, Испанию и Италию.

В Европе главный очаг болезни находится в Италии, где количество случаев заражения превысило 1,6 тысяч человек, 34 умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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