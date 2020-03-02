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Распространение коронавируса нового типа

Москалькова призвала не верить слухам о распространении коронавируса в Москве

Ранее в социальных сетях распространялось сообщение о том, что якобы в Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не поддаваться панике на фоне слухов о заражении коронавирусом в Москве. Обращение омбудсмена опубликовано в ее инстаграм-аккаунте.

Москалькова напомнила, что в социальных сетях распространяется сообщение о том, что "якобы в Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом". "И эти данные, согласно распространяемой информации, специально замалчиваются", - продолжила она. "Я призываю вас не поддаваться панике и доверять официальным источникам. Если вы боитесь и хотите подстраховаться, пойдите сами и отведите своих детей к врачу, чтобы проверить здоровье. Посоветуйте сделать то же вашим родным и близким. Не поддавайтесь на провокации. Как говорится, доверяй, но проверяй", - написала Москалькова.

Она напомнила, что подобная ситуация произошла во время трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года, когда в интернете "тиражировалась новость о сотнях погибших в пожаре людей и бездействии правоохранительных органов". "Однако эти данные не подкреплялась никакими доказательствами", - напомнила омбудсмен. По ее мнению, такого рода сообщения, способны "спровоцировать панику и беспорядки, дестабилизировать общество и, как следствие, поставить под угрозу безопасность граждан".

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что у пациента инфекционной больницы №1 в Москве было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В департаменте здравоохранения Москвы в воскресенье сообщили, что окончательный диагноз у этого пациента еще не установлен.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаРаспространение коронавируса нового типа
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