Число случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 16

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось до 16. Об этом сообщило в понедельник министерство внутренних дел.

"В настоящее время в Австрии есть 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом: девять в Вене, два в Тироле, два в Нижней Австрии, два в Зальцбурге, один в Штирии. Еще один случай сейчас находится на стадии прояснения. Всего анализы были взяты у 2 тыс. 120 человек", - говорится в заявлении представителя Минздрава Австрии Бригитте Царфль, которое распространил кризисный центр при МВД страны.

По данным министерства, в Австрии 350 человек были изолированы от внешних контактов с целью профилактики, потому что они контактировали с зараженными людьми. Смертельных случаев из-за коронавируса не зарегистрировано. Впервые вирус был выявлен в Инсбруке (федеральная земля Тироль) 25 февраля у двух граждан Италии.

Власти Австрии пока не планируют закрывать границу с Италией, где произошла локальная вспышка коронавируса с наибольшим числом жертв в Европе. Людям с подозрением на заражение коронавирусом рекомендовано не приходить самостоятельно в больницу, а уведомить об этом по телефону медицинские службы. Эта мера позволит избежать заболеваемости среди медицинского персонала и других пациентов медицинских учреждений. Минобороны Австрии привело силы радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции и медицинских служб в повышенную боевую готовность на случай, если от федеральных властей поступит запрос к армии об оказании помощи в противодействии распространению вируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.