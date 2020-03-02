МЧС: в России с начала года почти на 20% снизилось число пожаров и погибших в них людей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает снижение количества пожаров с начала этого года на 21%. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"С начала года количество пожаров снизилось на 21%, гибель людей в них - на 18%", - сказали в ведомстве.

За прошедшую неделю в России произошло 4,4 тыс. техногенных пожаров, 47 коммунальных аварий. Подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий 1,8 тыс. ДТП, в ходе которых спасено более 1,2 тыс. человек, в том числе 103 ребенка.