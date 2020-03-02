20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС: в России с начала года почти на 20% снизилось число пожаров и погибших в них людей

Количество пожаров снизилось на 21%, гибель людей в них - на 18%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает снижение количества пожаров с начала этого года на 21%. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"С начала года количество пожаров снизилось на 21%, гибель людей в них - на 18%", - сказали в ведомстве.

За прошедшую неделю в России произошло 4,4 тыс. техногенных пожаров, 47 коммунальных аварий. Подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий 1,8 тыс. ДТП, в ходе которых спасено более 1,2 тыс. человек, в том числе 103 ребенка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФАС не исключает открытия новых картельных дел из-за роста цен на медицинские маски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС