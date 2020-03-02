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Распространение коронавируса нового типа

Аэропорт Пекина выявил пассажира из Москвы с подозрением на коронавирус

По данным посольства России, некоторых пассажиров с этого рейса поместили в гостиницу для прохождения медосмотра

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Администрация аэропорта Шоуду в Пекине выявила в понедельник на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" пассажира с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщило в понедельник посольство России в КНР.

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"Утром 2 марта в международном аэропорту Шоуду на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической миссии.

По данным посольства, часть пассажиров с данного рейса, включая граждан РФ, поместили в специально оборудованную гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Число россиян, направленных на диагностику, уточняется.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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