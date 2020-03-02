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Распространение коронавируса нового типа

ФАС не исключает открытия новых картельных дел из-за роста цен на медицинские маски

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу ранее возбудило дело против пяти оптовых поставщиков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает возможности открытия новых картельных дел из-за роста цен на медицинские маски, сообщил в понедельник журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

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"По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще", - сказал Цариковский.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело против пяти оптовых поставщиков медицинских масок, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции и синхронном завышении цен на продукцию более чем в 1,5 раза.

В начале февраля ФАС предложила создать оперативный штаб с участием властей регионов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски, которые выросли на фоне новостей о распространении коронавируса в России, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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