Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи

СУХУМ, 2 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания в понедельник доставлен в одну из больниц Сочи. Об этом ТАСС сообщили в оппозиционном фонде "Апра".

"Сегодня в Сухуме планировалась встреча с Бжанией, но он госпитализирован в Сочи, предположительно, с пищевым отравлением. Ничего более пока сказать не могу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в предвыборном штабе Бжании, ему стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к госгранице по реке Псоу.

Бжания одним из первых заявлял в 2019 году о своем участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле 2019 года в тяжелом состоянии был доставлен в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер парламента Валерий Кварчия во время митингов оппозиции в мае с требованием перенести президентские выборы исключил возможность отравления.

Сам Бжания ранее заявил журналистам в Москве, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство. Он подчеркнул, что выжил прежде всего благодаря российским врачам, потом к процессу лечения подключились немецкие специалисты.