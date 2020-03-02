Врачи назвали стабильным состояние ребенка, выжившего после нападения матери в Казани

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Угроза жизни мальчика, выжившего после полученного от матери ножевого ранения, отсутствует. Об этом в понедельник ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

"Его состояние стабильное, какой бы то ни было угрозы сейчас, в данный момент, его жизни нет. Он находится на контроле у медиков", - сказала она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, ребенка прооперировали. Мальчика перевели в отделение.

"На контроль мы эту ситуацию берем, безусловно. Предварительно, есть информация уже о том, что семья не являлась неблагополучной, не состояла на каком бы то ни было учете, никогда не попадала в зону внимания каких-либо социальных, либо иных служб. То есть, никаких вопросов к семье не было, в том числе и по школе - мы смотрели, где мальчики обучались. То есть, никаких вопросов никогда семья к себе не вызывала", - добавила Удачина.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Татарстану, 1 марта в квартире одного из домов в Казани 33-летняя женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок умер на месте, второй был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), ч. 3 ст. 30 п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц").

В новость внесены изменения (15:32 мск) - добавлен комментарий уполномоченного по правам ребенка в Татарстане о статусе семьи, в которой произошел инцидент.