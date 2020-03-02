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Распространение коронавируса нового типа

В Китае провели операцию по пересадке двух легких инфицированному коронавирусом

Операция длилась пять часов

ШАНХАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Китайские врачи в городе Уси (восточная провинция Цзянсу) провели сложнейшую операцию по пересадке двух легких пациенту, у которого был выявлен новый тип коронавируса. Как сообщил местный информационный ресурс Shine, трансплантация была проведена в минувшие выходные в Народной больнице города и прошла успешно.

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Пятичасовую операцию провела бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем - ведущим специалистом в стране по пересадке легких. Коронавирус у перенесшего операцию 59-летнего мужчины, страдавшего необратимой дисфункцией легких, выявили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.

"Это была очень рискованная операция, так как все хирурги должны были находится в защитных костюмах в комнате, в которой в течение всей операции поддерживался режим отрицательного давления", - приводит ресурс слова Чэнь Цзинъюя. В настоящее время, подтвердили в больнице, пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.

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