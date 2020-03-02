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Распространение коронавируса нового типа

Карантин эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах завершится 5 марта

Ранее Минздрав Украины сообщил, что первые результаты медицинских проб не подтвердили наличие коронавируса

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Карантин эвакуированных из города Ухань украинцев в поселке Новые Санжары Полтавской области завершится 5 марта. Об этом сообщил в понедельник на брифинге замглавы министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Относительно ситуации в [Новых] Санжарах. Сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Симптомов острого респираторного заболевания не зафиксировано, людей с повышенной температурой тела нет, все здоровы, все ожидают завершения наблюдения, которое мы планируем провести в четверг 5 марта", - сказал он.

Минздрав Украины 26 февраля сообщил, что первые результаты медицинских проб, взятых у эвакуированных граждан из КНР, наличие коронавируса не подтвердили.

Власти Украины 20 февраля эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами отвезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения.

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УкраинаКитайРаспространение коронавируса нового типа
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