Губернатор Петербурга утвердил штрафы за продажу подросткам никотиносодержащей продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал городской закон, который вводит штрафы за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции в размере от 3 тыс. до 50 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

Ранее этот документ утвердили депутаты Законодательного собрания Петербурга.

"Закон направлен на запрет розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции [за исключением табачных изделий, поскольку торговля табачной продукцией регулируется отдельно, и лекарственных средств] и устройств для ее употребления. Размер штрафа за розничную продажу таких изделий несовершеннолетним составит для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.