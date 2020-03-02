МВД предлагает оснастить проводников в поездах и бортпроводников видеорегистраторами

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главное управление на транспорте МВД направило в Минтранс предложение оснастить проводников в поездах и бортпроводников в авиации видеорегистраторами. Об этом в интервью газете "Гудок" (принадлежит РЖД) рассказал начальник управления генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

"Буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", - сказал он.

Шаробаров напомнил, что кассиры-контролеры в электропоездах носят на форменной одежде видеорегистраторы. Это способствует борьбе с хулиганами и дебоширами. Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише, отметил он.

В пресс-службе Минтранса пояснили ТАСС, что предложение пока еще не поступило в министерство.

Ранее РЖД предложили выделить нападение на персонал железнодорожного транспорта в отдельную статью уголовного кодекса РФ. Штраф может составить до 200 тыс. рублей, говорилось презентации заместителя генерального директора холдинга Дмитрия Пегова, представленной на заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству.

За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья персонала, предлагается предусмотреть штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до двух лет. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья персонала, РЖД предлагают предусмотреть наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо принудительных работ до пяти лет. Инициатива связана с ростом количества случаев нападения на персонал на 27% в 2019 году, до 98.