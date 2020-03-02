Второе чтение законопроекта об ограничениях для вейпов и никотиновых смесей отложили

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Законопроект о приравнивании всех никотиносодержащих веществ, включая снюсы, и средств доставки никотина к табачным изделиям направлен на отзыв в государственно-правовое управление Администрации президента РФ (ГПУ), второе чтение пока отложено. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, состоится ли второе чтение на заседании Госдумы 3 марта, как планировалось ранее. "Мы пришли к такому выводу, поскольку [ряд положений] требует некоторых выверенных позиций. Мы решили сначала пройти через ГПУ президента", - добавил депутат.

Данный законопроект был принят в первом чтении в декабре прошлого года, в своей первоначальной редакции он предусматривал приравнивание электронных сигарет и кальянов к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление, продажу и рекламу. В процессе его подготовки ко второму чтению было предложено распространить эти нормы на всю никотиносодержащую продукцию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внес в комитет поправку ко второму чтению законопроекта, которая разрешает в РФ реализацию только лечебной сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. Она вводит запрет на все никотиносодержащие некурительные товары (жевательные резинки, конфеты и так далее) за исключением лечебных, которые продаются в аптеках.