Ростовские чиновники заказали стриптизера на корпоратив в честь Дня работника торговли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону проведет проверку после того, как одной из сотрудниц заказали стриптизера на корпоратив. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в управлении.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что на корпоративе по случаю Дня работника торговли одной из сотрудниц управления торговли и бытового обслуживания города заказали стриптизера.

"Данный момент будет рассмотрен управлением торговли и бытового обслуживания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в управлении проведут проверку в связи с инцидентом.

Как пояснили в управлении, сейчас сотрудница, о которой идет речь, находится на больничном. "Указанный вами муниципальный работник находится сейчас на больничном, поэтому элементарно ей даже задать вопрос о том, что это такое, провокационная это или не провокационная информация в данный момент не представляется", - уточнил представитель администрации.

В управлении пояснили, что формат проверки пока не определен. "Под понятием проверка заключается очень много всего, начиная от беседы. Я не могу вам сказать, насколько будет глубоко этот факт проверяться, минимум зададим вопрос", - отметил собеседник ТАСС.