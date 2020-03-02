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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Al Jazeera: первый случай обнаружения нового коронавируса зарегистрирован в Иордании

Вирус обнаружен у гражданина, прибывшего из Италии

ТАСС, 2 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Иордании. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на местное телевидение.

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Как уточняется, коронавирус был обнаружен у подданного, прибывшего в Иорданию из Италии. До этого, как отмечает телеканал, он несколько дней находился в карантине. Минздрав Иордании будет помещать в карантин на 14 дней всех, кто прибывает из стран, где активно распространяется коронавирус, подчеркивает Al Jazeera.

В феврале власти Иордании ввели временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи и Ирана, где распространился новый коронавирус.

Теги
ИорданияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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