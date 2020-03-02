Коронавирус у экс-министра Малайзии не подтвердился

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии сообщили об отрицательных результатах на коронавирус у экс-министра развития предпринимательства Редзвана Юсофа и его заместителя Хатты Рамиля. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении генерального директора ведомства Хишамы Абдулы.

По его словам, "они контактировали с инфицированным новым вирусом во время одного мероприятия в столичной гостинице 27 февраля". Вместе с тем "проведенные клинические исследование не выявили у них коронавируса", - сказал Хишам. Он также рассказал, что "чиновники помещены на карантин в одну из местных больниц".

Махатхир Мохамад 24 февраля подал прошение об отставки с поста премьера, автоматически своих постов лишились все министры. Однако вплоть до 1 марта, когда был назначен новый глава правительства, все они продолжали исполнять свои обязанности, но уже с приставкой экс.