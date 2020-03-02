В зимних школах олимпиады "Я - профессионал" приняло участие более 2,5 тыс. студентов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в зимних школах, которые прошли в рамках студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Конкурс на участие в зимних школах был высокий: из 8 тыс. заявок организаторы отобрали только 2543 человек, что в очередной раз доказывает их востребованность среди участников олимпиады", - заявила руководитель олимпиады Валерия Касамара, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что зимние школы проходят третий год подряд и "становятся точкой притяжения для ребят со всей страны". "Например, на социогуманитарную школу в Санкт-Петербург приехали студенты из 59 регионов, на экономическую школу Сбербанка в Москву - из 37, а на инженерной школе в Самаре собрались студенты из 36 регионов", - добавила Касамара.

"Зимние школы "Я - профессионал" - один из самых практико-ориентированных форматов для обучения и саморазвития. Мы считаем эту работу очень эффективной, а потому стараемся развивать аналогичные форматы во всех проектах нашей платформ", - подчеркнул заместитель генерального директора АНО Владислав Даванков.

Об олимпиаде

В этом году в рамках олимпиады прошли 18 зимних школ. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами - организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. В частности, в подготовке школы по экономике принимал участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике - ВТБ, по ядерной физике - Росатом, по строительству и материаловедению - Трубная металлургическая компания, по агрономии и агроинженерии - Россельхозбанк.

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок. Дипломантами стали 2030 человек. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали. На третью олимпиаду, которая началась в октябре текущего года, пришло более 675 тыс. заявок.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.