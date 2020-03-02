Центр контроля за заболеваниями ЕС прогнозирует рост случаев коронавируса в Европе

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Риск распространения коронавируса в ЕС, ЕЭЗ и Великобритании колеблется от умеренного до высокого. Ожидается, что все больше стран будет сообщать о росте случаев заражения, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Меры контроля до сих пор могли только замедлять, но не останавливать дальнейшее распространение, - отмечается в сообщении. - Ранее не затронутые районы сообщают о случаях, не связанных с поездками в страны или районы, где известно о передаче заражения в обществе".

Ранее еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что Еврокомиссия зафиксировала на утро понедельника 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах ЕС, 38 человек умерли.

По состоянию на 2 марта 2020 года центр приводит следующие эпидемиологические данные. Общее количество зарегистрированных случаев: 89 068 по всему миру ( в том числе 2199 - в ЕС / ЕЭЗ, Великобритании, Монако, Сан-Марино, Швейцарии). Общее количество смертей: 3 046 человек в мире (38 - в ЕС / ЕЭЗ, Великобритании, Монако, Сан-Марино, Швейцарии).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 68 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.