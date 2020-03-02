В ВОЗ заявили, что определение "пандемия" для нового коронавируса пока не разработано

ЖЕНЕВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Специалисты пока не разработали для заболевания, вызываемого новым коронавирусом, определение "пандемия". Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, отвечая на вопрос о том, почему ВОЗ считает нынешнюю вспышку эпидемией, а не пандемией.

С 2009 года ВОЗ не использует термин "пандемия" для характеристики различных уровней распространения гриппа, сказал он. Что касается вызванной новым коронавирусом болезни, то, по словам Язаревича, "новых определений пока нет". "Группы специалистов в различных странах работают над определением пандемии для этого нового вируса, и это может потребовать какого-то времени", - пояснил официальный представитель.

Он напомнил, что ВОЗ объявила в январе в связи с новой болезнью режим чрезвычайной ситуации, вызывающей международную обеспокоенность, который представляет собой "самый высокий уровень тревоги". После этого во многих странах были зарегистрированы случаи заболевания, вызванного коронавирусом, а также очаги болезни. "Большинство из этих случаев и вспышек можно отследить, и это говорит о том, что широкая передача [нового коронавируса] в обществе отнюдь не очевидна. Некоторые страны даже остановили распространение", - констатировал собеседник агентства.

В ВОЗ исходят из того, что сейчас "мир находится на критически важном перекрестке" относительно перспектив борьбы с новым вирусом. Нужно продолжать усилия по сдерживанию передачи нового вируса и в то же время "использовать имеющееся время для подготовки к его возможному более широкому распространению". В сложившейся ситуации организация рекомендует государствам привести в действие планы, которые основаны на национальных оценках риска в местных условиях с учетом информации, предоставляемой ВОЗ.