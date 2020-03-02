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МВД предложило запретить продажу спиртного в поездах дальнего следования

Начальник Главного управления на транспорте МВД Дмитрий Шаробаров сообщил, что в прошлом году в результате распития спиртного в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МВД России с целью борьбы с хулиганством в поездах предлагает запретить продажу спиртного в поездах дальнего следования. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

"Следует задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования", - сказал он в интервью газете железнодорожников "Гудок", отвечая на вопрос о том, "какие меры помогут приструнить поездных хулиганов".

Шаробаров отметил, что в 2019 году в результате распития спиртного в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений, посягающих на общественный порядок, 10 преступлений против личности. Он подчеркнул, что в ряде случаев употребление алкоголя привело к тяжким последствиям для пострадавших. В то же время, по его словам, и сами пьяные часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников.

При этом, отметил начальник транспортной полиции, как показывает практика на воздушном транспорте, ужесточение санкций не влияет на ситуацию. "Выросли штрафы, появились черные списки, у экипажей дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше. Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы - в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полету лиц, находящихся в нетрезвом состоянии", - сказал он.

Теги
Россия
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