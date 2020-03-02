Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 2 марта. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в понедельник на мероприятии в Берлине не пожал руку канцлера страны Ангелы Меркель. Как сообщила медиакомпания Deutsche Welle , поведение главы ведомства связано с мерами предосторожности в свете ситуации с новым коронавирусом.

Как видно из опубликованного ролика, Меркель подошла к сидящему министру и протянула ему руку, однако тот жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

Меркель с пониманием отнеслась к позиции Зеехофера: улыбнувшись, продемонстрировала главе МВД обе ладони и села недалеко от него. "Это было правильным решением", - приводит DW комментарий Меркель относительно поступка Зеехофера.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло 150 человек. Больше всего заразившихся - 86 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Случаи зафиксированы в 10 землях страны из 16.