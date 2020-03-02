Аномально теплый март ожидается в Поволжье и Предуралье

ТАСС, 2 марта. После аномально теплой зимы в регионах Приволжского федерального округа синоптики прогнозируют теплый март, температура воздуха в Поволжье и Предуралье в первый весенний месяц ожидается на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшую неделю [в регионах Приволжского федерального округа] будет теплее нормы на 5-6 градусов, и в целом в марте [температура воздуха ожидается выше климатической нормы] на 5-6 градусов", - сказал Синенков.

По словам собеседника агентства, до конца недели существенных осадков не прогнозируется, местами пройдут небольшие снегопады. В Кировской и Нижегородской областях, а также в Мордовии, Самарской и Пензенской областях температура воздуха днем во вторник составит от 0 до плюс 2 градусов, в Уфе и Оренбурге ожидается от 0 до минус 3 градусов. В среду, по данным "Фобоса", в Пензе, Саранске и Самаре потеплеет до 2-5 градусов тепла, а к пятнице в Саранске, Пензе, Ульяновске, Самаре и Саратове воздух прогреется до плюс 6-8 градусов в дневные часы. Прохладнее, до минус 5-7 градусов, будет Предуралье, а также в Кирове и Ижевске, где в четверг похолодает до минус 3-5 градусов, а в пятницу вновь потеплеет до 0 градусов.

Неспящие медведи

Март в Поволжье продолжит традиции теплой зимы, отметил Синенков. "Вообще прошедшая зима была уникальной для округа, да и для земного шара: декабрь и январь [2020 года] уже признаны самыми теплыми [за последние годы]", - сказал он. Это подтверждают региональные синоптики.

По данным Приволжского УГМС, в двух районах Самарской области 1 марта оказался перекрыт абсолютный максимум температур, предыдущий рекорд был установлен в 1990 году. В группе Гидрометцентра Удмуртии "ВКонтакте" в понедельник сообщили, что прошедшая зима в Ижевске стала самой теплой за историю наблюдений, средняя температура воздуха составила минус 5,5 градусов при норме (за период 1981-2010 годов) в минус 11,6 градусов, при том за три зимних месяца в городе было всего четыре дня с температурой ниже минус 20 градусов.

Аномальная погода разбудила медведей в зоопарке Ижевска. "Мы не поверили своим глазам, но бурый медведь Гоша проснулся и вышел на прогулку, медведь побил свой собственный рекорд по пробуждению. Впервые он вышел на прогулку после зимы 21 февраля, в прошлом году в вольере его заметили посетители лишь в конце марта", - сообщили журналистам в понедельник в зоопарке Ижевска, отметив, что некрепкий зимний сон заставлял медведей пробуждаться для приема пищи практически каждый день, в то время как в прошлые зимы они вставали всего один-два раза в неделю.

В ряде регионов после теплой зимы готовятся к раннему паводку. Синоптики в Оренбургской области прогнозируют, что паводок может начаться на десять дней раньше обычного, то есть в конце марта вместо начала апреля. Как сообщили журналистам в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, сейчас в регионе опасность паводка минимальна, однако в случае, если снег начнет активно таять, почва, промерзшая на глубину от 11 до 55 см, не успеет вобрать в себя всю влагу.

"Хорошие" озимые

Аграриям ранняя весна поможет сохранить озимые. "Ранняя и быстрая весна [при быстром сходе снежного покрова] позволит растениям сохранить запасенные вещества и выйти в удовлетворительном состоянии из зимовки", - сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. В ведомстве пояснили, что под урожай 2020 года было посеяно 72,5 тыс. га озимых культур, состояние озимых оценивается как "хорошее" и "удовлетворительное".

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области по итогам прошедшей зимы также оценило состояние большей части посевов озимых культур как "хорошее" и "удовлетворительное". "У нас в этом году 800 тыс. га, [из них состояние] 402 тыс. га или 54% оценивается как хорошее, удовлетворительное [состояние озимых] - на площади 273 тыс. га или 37%, неудовлетворительное - порядка 71 тыс. га или 9%", - сказал глава ведомства Сергей Балыкин. В пресс-службе регионального Минсельхоза уточнили ТАСС, что годом ранее сохранность озимых культур в области была на сопоставимом уровне.

Тем временем в Башкирии, где в 2019 году погибло около трети озимых, в этом году рассчитывают пересевать только 5% площадей. "Сегодня снимаем монолиты, смотрим - 95% озимых пока в удовлетворительном состоянии, 5% идет на пересев", - сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. По данным ведомства, в прошлом году причиной гибели стала мягкая зима и теплый апрель, за которым последовало похолодание до 12 градусов мороза. Затраты на пересев площадей оценивались в 1 млрд рублей.